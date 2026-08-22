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AGENDA · Mignavillers

Soirée Halloween Mignavillers

samedi 31 octobre 2026 · Mignavillers

Soirée Halloween Mignavillers

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
70400 Mignavillers
Département
Haute-Saône
Tarif
22 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mignavillers

Soirée Halloween

salle des fêtes Mignavillers Haute-Saône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Organisé par l’association MIGNAVENIR.
Envie de passer une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur ? Venez nous rejoindre pour notre soirée dansante avec DJ !
Au menu cocktail de bienvenue, velouté surprise de saison, tartiflette & salade, dessert & café.
Élection du plus beau déguisement !
Soirée costumée le déguisement n’est pas obligatoire, chacun est bienvenu, costumé ou non !
Réservation avant le 10 octobre 2026.   .

salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 50 53 93 

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English : Soirée Halloween

L’événement Soirée Halloween Mignavillers a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL