Soirée Halloween Mignavillers
samedi 31 octobre 2026 · Mignavillers
Informations pratiques
Mignavillers
Soirée Halloween
salle des fêtes Mignavillers Haute-Saône
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Organisé par l’association MIGNAVENIR.
Envie de passer une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur ? Venez nous rejoindre pour notre soirée dansante avec DJ !
Au menu cocktail de bienvenue, velouté surprise de saison, tartiflette & salade, dessert & café.
Élection du plus beau déguisement !
Soirée costumée le déguisement n’est pas obligatoire, chacun est bienvenu, costumé ou non !
Réservation avant le 10 octobre 2026. .
salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 50 53 93
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English : Soirée Halloween
L’événement Soirée Halloween Mignavillers a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL