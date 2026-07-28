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AGENDA · Saint-Même-les-Carrières

Soirée Halloween Salle des Fêtes Saint-Même-les-Carrières

samedi 31 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Même-les-Carrières

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Route de Chateauneuf
Ville
16720 Saint-Même-les-Carrières
Département
Charente
Tarif

Saint-Même-les-Carrières

Soirée Halloween

Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Rdv le 31 octobre prochain à partir de 16h pour notre Halloween party !
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Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine   ape.saintmemelescarrieres@yahoo.com

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English :

See you on October 31 starting at 4 p.m. for our Halloween party!

L’événement Soirée Halloween Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac

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