Soirée Halloween Salle des Fêtes Saint-Même-les-Carrières

Informations pratiques

Saint-Même-les-Carrières

Soirée Halloween

Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Rdv le 31 octobre prochain à partir de 16h pour notre Halloween party !

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Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine ape.saintmemelescarrieres@yahoo.com

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English :

See you on October 31 starting at 4 p.m. for our Halloween party!

L’événement Soirée Halloween Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac