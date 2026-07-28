Soirée Halloween Salle des Fêtes Saint-Même-les-Carrières
samedi 31 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Même-les-Carrières
Informations pratiques
Saint-Même-les-Carrières
Soirée Halloween
Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Rdv le 31 octobre prochain à partir de 16h pour notre Halloween party !
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Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine ape.saintmemelescarrieres@yahoo.com
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English :
See you on October 31 starting at 4 p.m. for our Halloween party!
L’événement Soirée Halloween Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac
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