Nully

Soirée hippie chic au domaine de Nully

Domaine de Nully Nully Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Tout public

Le Domaine de Nully vous invite à une soirée Hippie Chic placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur.

Au programme concert du groupe Hexagone, DJ set, tatouage éphémère et photo call pour une soirée festive aux vibes bohèmes et colorées.

Restauration et buvette sur place pique-nique et boissons interdits (même sur le parking) chiens interdits (même en laisse)

Réservation à partir de 15 personnes par SMS uniquement au 06.02.19.66.46 .

Domaine de Nully Nully 52110 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Soirée hippie chic au domaine de Nully Nully a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne de Joinville