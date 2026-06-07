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Soirée hippie chic au domaine de Nully Nully

Soirée hippie chic au domaine de Nully Nully

Soirée hippie chic au domaine de Nully Nully vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Domaine de Nully

Ville : 52110 Nully

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nully

Soirée hippie chic au domaine de Nully

Domaine de Nully Nully Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Tout public
Le Domaine de Nully vous invite à une soirée Hippie Chic placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur.
Au programme concert du groupe Hexagone, DJ set, tatouage éphémère et photo call pour une soirée festive aux vibes bohèmes et colorées.

Restauration et buvette sur place pique-nique et boissons interdits (même sur le parking) chiens interdits (même en laisse)
Réservation à partir de 15 personnes par SMS uniquement au 06.02.19.66.46   .

Domaine de Nully Nully 52110 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Soirée hippie chic au domaine de Nully Nully a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne de Joinville

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