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Soirée Horreur Rue du Théâtre Hendaye

vendredi 14 août 2026 · Rue du Théâtre · Hendaye

Soirée Horreur Rue du Théâtre Hendaye

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue du Théâtre
Adresse
Cinéma les Variétés
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Soirée Horreur

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Petite restauration entre les séances   .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18  lesvarietes@hendaye.fr

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English : Soirée Horreur

L’événement Soirée Horreur Hendaye a été mis à jour le 2026-07-30 par Hendaye Tourisme & Commerce

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