AGENDA · Hendaye
Soirée Horreur Rue du Théâtre Hendaye
vendredi 14 août 2026 · Rue du Théâtre · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Soirée Horreur
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Petite restauration entre les séances .
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 lesvarietes@hendaye.fr
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English : Soirée Horreur
L’événement Soirée Horreur Hendaye a été mis à jour le 2026-07-30 par Hendaye Tourisme & Commerce
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