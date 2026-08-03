Soirée Horreur Rue du Théâtre Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Soirée Horreur

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Petite restauration entre les séances .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 lesvarietes@hendaye.fr

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English : Soirée Horreur

L’événement Soirée Horreur Hendaye a été mis à jour le 2026-07-30 par Hendaye Tourisme & Commerce