SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire Salle Jean Renoir Chambéry

Informations pratiques

Chambéry

SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire

Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:10:00

Date(s) :

2026-10-03

ONE MAN SHOW L’ART DE SEDUIRE

Ce spectacle est un savant mélange de sketches truculents et d’improvisations éclatantes.

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Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes dusapinsurlaplanche@gmail.com

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English :

ONE-MAN SHOW: THE ART OF SEDUCTION

This show is a clever blend of lively sketches and brilliant improvisations.

L’événement SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire Chambéry a été mis à jour le 2026-07-16 par Grand Chambéry Alpes Tourisme