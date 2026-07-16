SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire Salle Jean Renoir Chambéry
samedi 3 octobre 2026 · Salle Jean Renoir · Chambéry
Informations pratiques
Chambéry
SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire
Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:10:00
Date(s) :
2026-10-03
ONE MAN SHOW L’ART DE SEDUIRE
Ce spectacle est un savant mélange de sketches truculents et d’improvisations éclatantes.
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Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes dusapinsurlaplanche@gmail.com
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English :
ONE-MAN SHOW: THE ART OF SEDUCTION
This show is a clever blend of lively sketches and brilliant improvisations.
L’événement SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire Chambéry a été mis à jour le 2026-07-16 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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