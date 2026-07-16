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AGENDA · Chambéry

SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire Salle Jean Renoir Chambéry

samedi 3 octobre 2026 · Salle Jean Renoir · Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Jean Renoir
Adresse
30 rue Nicolas Parent
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif

Chambéry

SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire

Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:10:00

Date(s) :
2026-10-03

ONE MAN SHOW L’ART DE SEDUIRE
Ce spectacle est un savant mélange de sketches truculents et d’improvisations éclatantes.
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Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   dusapinsurlaplanche@gmail.com

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English :

ONE-MAN SHOW: THE ART OF SEDUCTION
This show is a clever blend of lively sketches and brilliant improvisations.

L’événement SOIREE HUMOUR à CHAMBERY Mathieu VANNSON dans L’Art de Séduire Chambéry a été mis à jour le 2026-07-16 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

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