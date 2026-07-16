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AGENDA · Chambéry

SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY Salle Jean Renoir Chambéry

samedi 26 septembre 2026 · Salle Jean Renoir · Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Jean Renoir
Adresse
30 rue Nicolas Parent
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif

Chambéry

SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY

Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-11-15 19:40:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-11-15 2026-12-12

CHAMBERY FAIT SA COMEDIE ET INVITE L’HUMOUR CHEZ ELLE !
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Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   chamberycomedyfestival@gmail.com

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English :

CHAMBERY PUTS ON A SHOW AND BRINGS HUMOR TO TOWN!

L’événement SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY Chambéry a été mis à jour le 2026-07-16 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

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