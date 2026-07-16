SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY Salle Jean Renoir Chambéry

Informations pratiques

Chambéry

SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY

Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-11-15 19:40:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-11-15 2026-12-12

CHAMBERY FAIT SA COMEDIE ET INVITE L’HUMOUR CHEZ ELLE !

.

Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes chamberycomedyfestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CHAMBERY PUTS ON A SHOW AND BRINGS HUMOR TO TOWN!

L’événement SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY Chambéry a été mis à jour le 2026-07-16 par Grand Chambéry Alpes Tourisme