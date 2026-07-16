SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY Salle Jean Renoir Chambéry
samedi 26 septembre 2026 · Salle Jean Renoir · Chambéry
Informations pratiques
Chambéry
SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY
Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-11-15 19:40:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-11-15 2026-12-12
CHAMBERY FAIT SA COMEDIE ET INVITE L’HUMOUR CHEZ ELLE !
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Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes chamberycomedyfestival@gmail.com
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English :
CHAMBERY PUTS ON A SHOW AND BRINGS HUMOR TO TOWN!
L’événement SOIREE HUMOUR AVEC LE CHAMBERY COMEDY Chambéry a été mis à jour le 2026-07-16 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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