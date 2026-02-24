Soirée irlandaise Arcáin Collective trio de musique irlandaise Bar BARiolé Granville
Soirée irlandaise Arcáin Collective trio de musique irlandaise
Bar BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Début : 2026-03-16
2026-03-16
St Patrick´s Day Trio de musique irlandaise
Arcáin Collective en concert au BARiolé, rue saint Sauveur.
Une soirée irlandaise à la lueur des bougies.
Profitez de la qualité de vie irlandaise à la lueur des bougies, avec des boxty (galettes de pommes de terre irlandaises), du irish coffee et de la Guinness.
Réservation conseillée. .
Bar BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64
