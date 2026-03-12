Soirée irlandaise Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin
Soirée irlandaise Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin samedi 4 avril 2026.
Soirée irlandaise
Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 19:30:00
fin : 2026-04-04 19:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Repas irlandais accompagné de la troupe Alérions .
Tenues ou accessoires irlandais appréciés.
Sur réservation 06 62 39 28 07 06 16 63 11 89.Tout public
30 .
Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 61 42 22
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English :
Irish meal accompanied by the Alérions troupe.
Irish costumes or accessories appreciated.
Reservations required: 06 62 39 28 07 06 16 63 11 89.
L’événement Soirée irlandaise Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-12 par OT DU GRAND LONGWY