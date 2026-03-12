Soirée irlandaise Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin

Soirée irlandaise

Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04 19:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Repas irlandais accompagné de la troupe Alérions .

Tenues ou accessoires irlandais appréciés.

Sur réservation 06 62 39 28 07 06 16 63 11 89.Tout public

30 .

Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 61 42 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Irish meal accompanied by the Alérions troupe.

Irish costumes or accessories appreciated.

Reservations required: 06 62 39 28 07 06 16 63 11 89.

L’événement Soirée irlandaise Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-12 par OT DU GRAND LONGWY