Soirée italienne Café Associatif de la Poste Amfreville
vendredi 17 juillet 2026 · Café Associatif de la Poste · Amfreville
Informations pratiques
Amfreville
Soirée italienne
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Profitez de ce moment convivial dans une ambiance musicale pleine de soleil !
Le café associatif de la Poste vous invite à sa soirée italienne.
Au programme musique, spritz et pizza ! Un moment conviviale à ne pas manquer. .
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com
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English : Soirée italienne
Enjoy this convivial moment in a sunny, musical atmosphere!
L’événement Soirée italienne Amfreville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge