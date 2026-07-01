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Soirée italienne Café Associatif de la Poste Amfreville

vendredi 17 juillet 2026 · Café Associatif de la Poste · Amfreville

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Café Associatif de la Poste
Adresse
3 rue Morice
Ville
14860 Amfreville
Département
Calvados
Tarif

Amfreville

Soirée italienne

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Profitez de ce moment convivial dans une ambiance musicale pleine de soleil !
Le café associatif de la Poste vous invite à sa soirée italienne.
Au programme musique, spritz et pizza ! Un moment conviviale à ne pas manquer.   .

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie   cafe.asso.poste@gmail.com

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English : Soirée italienne

Enjoy this convivial moment in a sunny, musical atmosphere!

L’événement Soirée italienne Amfreville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge

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