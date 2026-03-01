Soirée italienne Salle des fêtes Chazemais

samedi 21 mars 2026.

Salle des fêtes 20 route de la Chapelaude Chazemais Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-21 19:00:00
2026-03-21

Le comité des fêtes de Chazemais vous invite à une soirée italienne animée en musique !

⚠️ Places limitées
Inscriptions jusqu’au 14 mars

Une belle soirée conviviale aux saveurs italiennes vous attend ! ✨
Salle des fêtes 20 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 65 21 22 

English :

The Comité des fêtes de Chazemais invites you to a musical Italian evening!

?? Limited places
Registration until March 14

A convivial evening of Italian flavors awaits you! ?

