Soirée italienne Salle des fêtes Chazemais

Soirée italienne

Salle des fêtes 20 route de la Chapelaude Chazemais Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le comité des fêtes de Chazemais vous invite à une soirée italienne animée en musique !



⚠️ Places limitées

Inscriptions jusqu’au 14 mars



Une belle soirée conviviale aux saveurs italiennes vous attend ! ✨

.

Salle des fêtes 20 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 65 21 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Chazemais invites you to a musical Italian evening!



?? Limited places

Registration until March 14



A convivial evening of Italian flavors awaits you! ?

L’événement Soirée italienne Chazemais a été mis à jour le 2026-03-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ