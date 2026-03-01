Soirée italienne Salle des fêtes Chazemais
Soirée italienne Salle des fêtes Chazemais samedi 21 mars 2026.
Soirée italienne
Salle des fêtes 20 route de la Chapelaude Chazemais Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le comité des fêtes de Chazemais vous invite à une soirée italienne animée en musique !
⚠️ Places limitées
Inscriptions jusqu’au 14 mars
Une belle soirée conviviale aux saveurs italiennes vous attend ! ✨
Salle des fêtes 20 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 65 21 22
English :
The Comité des fêtes de Chazemais invites you to a musical Italian evening!
?? Limited places
Registration until March 14
A convivial evening of Italian flavors awaits you! ?
L’événement Soirée italienne Chazemais a été mis à jour le 2026-03-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ