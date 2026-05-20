Soirée Jambon à la broche Salle des Fêtes Montambert

Montambert

Soirée Jambon à la broche

Salle des Fêtes Le bourg Montambert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Soirée Jambon à la broche Au profit des actions sociales. Menu avec Entrée + plat + fromage blanc + dessert + café organisé par Les Amis de Montambert . .

Salle des Fêtes Le bourg Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 04 65

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English : Soirée Jambon à la broche

L’événement Soirée Jambon à la broche Montambert a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan