Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Jambon à la broche Salle des Fêtes Montambert

Soirée Jambon à la broche Salle des Fêtes Montambert samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 58250 Montambert

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montambert

Soirée Jambon à la broche

Salle des Fêtes Le bourg Montambert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Soirée Jambon à la broche Au profit des actions sociales. Menu avec Entrée + plat + fromage blanc + dessert + café organisé par Les Amis de Montambert .   .

Salle des Fêtes Le bourg Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 04 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jambon à la broche

L’événement Soirée Jambon à la broche Montambert a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan