Soirée Jambon à la broche Salle des Fêtes Montambert
Soirée Jambon à la broche Salle des Fêtes Montambert samedi 27 juin 2026.
Montambert
Soirée Jambon à la broche
Salle des Fêtes Le bourg Montambert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Soirée Jambon à la broche Au profit des actions sociales. Menu avec Entrée + plat + fromage blanc + dessert + café organisé par Les Amis de Montambert . .
Salle des Fêtes Le bourg Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 04 65
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English : Soirée Jambon à la broche
L’événement Soirée Jambon à la broche Montambert a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan