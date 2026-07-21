Soirée jambon à la broche Saint-Aigulin
samedi 15 août 2026 · Saint-Aigulin
Informations pratiques
Saint-Aigulin
Soirée jambon à la broche
Théâtre de Verdure Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le comité des fêtes de Saint-Aigulin vous propose une soirée méchoui et Bal gratuit animé par Blue Night. Suivi d’un feu d’artifice à 22h45.
.
Théâtre de Verdure Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 90 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes de Saint-Aigulin invites you to an evening of méchoui and free dance entertainment by Blue Night. Followed by fireworks at 10:45pm.
L’événement Soirée jambon à la broche Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge