Informations pratiques

Saint-Aigulin

Soirée jambon à la broche

Théâtre de Verdure Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le comité des fêtes de Saint-Aigulin vous propose une soirée méchoui et Bal gratuit animé par Blue Night. Suivi d’un feu d’artifice à 22h45.

.

Théâtre de Verdure Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 90 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Saint-Aigulin invites you to an evening of méchoui and free dance entertainment by Blue Night. Followed by fireworks at 10:45pm.

L’événement Soirée jambon à la broche Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge