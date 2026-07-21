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AGENDA · Saint-Aigulin

Soirée jambon à la broche Saint-Aigulin

samedi 15 août 2026 · Saint-Aigulin

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Théâtre de Verdure
Ville
17360 Saint-Aigulin
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Aigulin

Soirée jambon à la broche

Théâtre de Verdure Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le comité des fêtes de Saint-Aigulin vous propose une soirée méchoui et Bal gratuit animé par Blue Night. Suivi d’un feu d’artifice à 22h45.
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Théâtre de Verdure Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 90 01 

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English :

The Comité des fêtes de Saint-Aigulin invites you to an evening of méchoui and free dance entertainment by Blue Night. Followed by fireworks at 10:45pm.

L’événement Soirée jambon à la broche Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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