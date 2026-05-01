Soirée jazz Domaine de la Saigne Creuzier-le-Vieux
Soirée jazz Domaine de la Saigne Creuzier-le-Vieux jeudi 21 mai 2026.
Creuzier-le-Vieux
Soirée jazz
Domaine de la Saigne 6 rue de la Saigne Creuzier-le-Vieux Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 23:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Soirée Jazz proposée par le Soroptimist International Vichy.
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Domaine de la Saigne 6 rue de la Saigne Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vichy@soroptimist.fr
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English :
Jazz evening organized by Soroptimist International Vichy.
L’événement Soirée jazz Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-08 par Vichy Destinations