Soirée jazz Domaine de la Saigne Creuzier-le-Vieux

Creuzier-le-Vieux

Soirée jazz

Domaine de la Saigne 6 rue de la Saigne Creuzier-le-Vieux Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 23:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Soirée Jazz proposée par le Soroptimist International Vichy.

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Domaine de la Saigne 6 rue de la Saigne Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vichy@soroptimist.fr

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English :

Jazz evening organized by Soroptimist International Vichy.

L’événement Soirée jazz Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-08 par Vichy Destinations