Soirée Jazz LARAN Laran

Informations pratiques

Laran

Soirée Jazz

LARAN Château de Laran Laran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

M. G vous apportera une belle gamme de blues et de jazz à écouter à l’intérieur et autour du Château pour 10 euros.

Et vous pouvez choisir une pizza et un verre chez Valentin (Café de l’Hôtel Dupont à Castelnau Magnoac paiement en espèces ou en chèque uniquement)

Pour réserver votre billet par téléphone ou par mail.

Rejoignez nous pour cette soirée spéciale et soutenez les artistes locaux et les entreprises.

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LARAN Château de Laran Laran 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 32 59 87 chateaudelaran@gmail.com

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English :

Mr. G will treat you to a wonderful selection of blues and jazz—listen inside and around the Château for 10 euros.

And you can enjoy a pizza and a drink at Valentin’s (Café de l’Hôtel Dupont in Castelnau Magnoac—cash or check only)

To reserve your ticket: by phone or email.

Join us for this special evening and support local artists and businesses.

L’événement Soirée Jazz Laran a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65