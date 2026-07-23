Informations pratiques

Saint-Juéry

Soirée Jazz Manouche

Hameau Les Auzals Saint-Juéry Aveyron

Tarif : – – EUR

28.5

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez vivre une belle soirée d’été au rythme de la guitare de Mat en Solo !!

Que vous soyez passionné de jazz ou simplement curieux de découvrir cet univers, nous vous attendons .

Menu unique:

– Planche découverte à partager

– Carbonade Flamande et frites

– Dessert

Hors boisson 28.5 .

Hameau Les Auzals Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie +33 6 31 23 58 28

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English :

Come enjoy a wonderful evening of dance to the rhythm of Mat’s solo guitar!!

L’événement Soirée Jazz Manouche Saint-Juéry a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)