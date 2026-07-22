Soirée Jazz Release Party Yacouba Trio et Oscar Berenger Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec

Informations pratiques

Bolbec

Soirée Jazz Release Party Yacouba Trio et Oscar Berenger

Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23 23:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Découvrez le second album de Yacouba Trio à l’occasion de cet événement exclusif !

Au-delà de TRUST, mythique groupe de rock français dont il est le bassiste depuis 1996, David Yacouba Jacob, a toujours exploré d’autres univers musicaux.

La contrebasse a fini par le séduire en 2018 et l’emmener aux confins des registres classique, contemporain et jazz. Accompagné par Nicolas Noel au piano et Hakim Molina à la batterie, il mêle le jazz des années 60 et les colorations musicales ethniques qui l’inspirent depuis toujours.

En première partie, retrouvez Oscar Berenger, le trio “un peu folk, un peu rock” qui fait vibrer nos studios de répétition !

Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès BOLBEC

Adhérent·e·s & partenaires* / minima sociaux / -18 ans / étudiant·e·s (sur présentation d’un justificatif) 4 €

Prévente 6 €

Sur place 8 €

Gratuit -12 ans

Sur le Pass Culture et Atouts Normandie

Bar & petite restauration sur place

Infos et réservations 02 35 31 55 78 / fabrikasons.com .

Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com

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English : Soirée Jazz Release Party Yacouba Trio et Oscar Berenger

L’événement Soirée Jazz Release Party Yacouba Trio et Oscar Berenger Bolbec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme