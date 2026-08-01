Informations pratiques

Roquebrun

SOIREE JAZZ

Esplanade Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable sous les étoiles à l’esplanade de Roquebrun, où la magie du jazz prendra vie!

Plongez dans l’univers envoûtant du jazz avec des performances live de musiciens talentueux qui vous transporteront dans une ambiance chaleureuse et festive. Que vous soyez un amateur de jazz ou simplement à la recherche d’une soirée agréable, cet événement est fait pour vous!

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable sous les étoiles à l’esplanade de Roquebrun, où la magie du jazz prendra vie!

Plongez dans l’univers envoûtant du jazz avec des performances live de musiciens talentueux Crooners Discount, qui vous transporteront dans une ambiance chaleureuse et festive. Que vous soyez un amateur de jazz ou simplement à la recherche d’une soirée agréable, cet événement est fait pour vous!

Venez nombreux et laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants du jazz. N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et votre amour pour la musique!

Entrée libre Tous les âges sont les bienvenus! .

Esplanade Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 64 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Au fil du Jazz / concert of A. H. Qtet . Free entrance. Raffle. Refreshment bar on the spot

L’événement SOIREE JAZZ Roquebrun a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC