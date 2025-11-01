Soirée Jazzèbre – IAROSS – Ce que nous sommes Théâtre Aux Croisements Perpignan
Soirée Jazzèbre – IAROSS – Ce que nous sommes Jeudi 19 mars 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
12€ / 8€ / 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T19:30:00 – 2026-03-19T21:30:00
Fin : 2026-03-19T19:30:00 – 2026-03-19T21:30:00
Concert chansigne : accessible aux personnes sourdes.
Concert en partie autobiographique, cet album pose la question de nos origines, de notre rapport aux écrans et fait souffler un puissant vent de liberté !
Thématiques : mémoire, musique , racines
Chant / Violoncelle : Nicolas Iarossi Guitare, claviers : John Owens
Batterie : Julien Grégoire
Trompette : Guillaume Gardey de Soos Technicien son : Florian Vincent Technicien lumière : Thomas Bringuier.
Durée : 75 min. A partir de 9 ans.
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://theatreauxcroisements.fr »}]
Concert chansigne : accessible aux personnes sourdes. Concert Chansigne