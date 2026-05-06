Soirée jeu de rôles La médiathèque Le blé en Herbe Erquy
Soirée jeu de rôles La médiathèque Le blé en Herbe Erquy vendredi 24 juillet 2026.
Erquy
Soirée jeu de rôles
La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Une soirée pour mener une quête épique et inoubliable dans l’univers de Donjons & dragons. En partenariat avec le Lutin ludique !
Ados (dès 15 ans) et adultes .
La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement Soirée jeu de rôles Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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