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Soirée jeu de rôles La médiathèque Le blé en Herbe Erquy

Soirée jeu de rôles La médiathèque Le blé en Herbe Erquy vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : La médiathèque Le blé en Herbe

Adresse : 1 Rue Guérinet

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Erquy

Soirée jeu de rôles

La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Une soirée pour mener une quête épique et inoubliable dans l’univers de Donjons & dragons. En partenariat avec le Lutin ludique !
Ados (dès 15 ans) et adultes   .

La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24 

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English :

L’événement Soirée jeu de rôles Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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