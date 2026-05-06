Soirée jeu de rôles La médiathèque Le blé en Herbe Erquy

Erquy

Soirée jeu de rôles

La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Une soirée pour mener une quête épique et inoubliable dans l’univers de Donjons & dragons. En partenariat avec le Lutin ludique !

Ados (dès 15 ans) et adultes .

La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

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English :

L’événement Soirée jeu de rôles Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor