Soirée jeux à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Soirée jeux à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Utilisons le stock de jeux de l’Escarbille ou amenons nos jeux préférés et prenons le temps de jouer ensemble !

Adapté aux enfants.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

