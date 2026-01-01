Soirée jeux Salle des fêtes Avéron-Bergelle

Soirée jeux

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’association La Taverne Ludique organise des soirée jeux.

Une soirée jeux de société offre une atmosphère chaleureuse et conviviale, où les rires fusent et les esprits s’animent autour d’une table bien garnie.

Les jeux de société, qu’ils soient classiques ou modernes, ont ce pouvoir de rassembler les gens de tous âges et de toutes origines. Que ce soit pour des moments de stratégie intense, des éclats de rire spontanés ou des compétitions amicales, chaque partie révèle une nouvelle dynamique entre les joueurs.

Au programme jeux de société modernes et classiques, dans une ambiance décontractée et conviviale. Que vous soyez débutant ou expert, il y aura toujours une place pour vous !

La Taverne ludique, le plaisir de jouer, c’est une association qui a pour but d’offrir un grand moment de plaisirs ludiques à tous ceux qui souhaitent se divertir autour d’un bon jeu de société. .

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 7 49 83 32 66 taverneludique32@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? The Taverne Ludique association organizes game nights.

A board game evening offers a warm and friendly atmosphere, where laughter and spirits are lifted around a well-stocked table.

Board games, whether classic or modern, have the power to bring people of all ages and backgrounds together. Whether it’s moments of intense strategy, spontaneous laughter or friendly competition, each game reveals a new dynamic between players.

? On the program: modern and classic board games, in a relaxed and friendly atmosphere. Whether you’re a beginner or an expert, there’s always a place for you!

L’événement Soirée jeux Avéron-Bergelle a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65