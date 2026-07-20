Soirée jeux Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Informations pratiques

Avranches

Soirée jeux

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Passons un moment convivial en jouant aux cartes et jeux de société. Pour compléter ceux du Ti’Boussa amenez les vôtres.

Restauration possible dès 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Avranches a été mis à jour le 2026-07-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts