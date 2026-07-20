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Soirée jeux Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

vendredi 7 août 2026 · Café solidaire Le Ti'Boussa · Avranches

Soirée jeux Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Café solidaire Le Ti'Boussa
Adresse
3 rue de la liberté
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Soirée jeux

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Passons un moment convivial en jouant aux cartes et jeux de société. Pour compléter ceux du Ti’Boussa amenez les vôtres.
Restauration possible dès 19h.   .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98  al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Avranches a été mis à jour le 2026-07-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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