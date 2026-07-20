Soirée jeux Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
vendredi 7 août 2026 · Café solidaire Le Ti'Boussa · Avranches
Informations pratiques
Avranches
Soirée jeux
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Passons un moment convivial en jouant aux cartes et jeux de société. Pour compléter ceux du Ti’Boussa amenez les vôtres.
Restauration possible dès 19h. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 al.tiboussa@gmail.com
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Avranches a été mis à jour le 2026-07-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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