Soirée Jeux chez Assemblage Assemblage Salies-de-Béarn

Soirée Jeux chez Assemblage

Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Premier rendez-vous du mois au bar Assemblage et cette fois-ci, c’est pour jouer… Rassemblez vos amis et/ou votre famille et venez vous défier ou construire des stratégies collectives autour des jeux du Moment avec l’aide des Gentils Animateurs !

Inscription obligatoire sur contact@lemomentlibrairie.fr ou au 09 86 33 55 31. .

Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jeux chez Assemblage

L’événement Soirée Jeux chez Assemblage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Béarn des Gaves