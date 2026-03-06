Soirée Jeux chez Assemblage Assemblage Salies-de-Béarn
Soirée Jeux chez Assemblage Assemblage Salies-de-Béarn mercredi 11 mars 2026.
Soirée Jeux chez Assemblage
Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Premier rendez-vous du mois au bar Assemblage et cette fois-ci, c’est pour jouer… Rassemblez vos amis et/ou votre famille et venez vous défier ou construire des stratégies collectives autour des jeux du Moment avec l’aide des Gentils Animateurs !
Inscription obligatoire sur contact@lemomentlibrairie.fr ou au 09 86 33 55 31. .
Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Jeux chez Assemblage
L’événement Soirée Jeux chez Assemblage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Béarn des Gaves