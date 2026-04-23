Soirée Jeux Chez Camy Chez Camy Carresse-Cassaber

Carresse-Cassaber

Soirée Jeux Chez Camy

Chez Camy 2 route de Bayonne Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Ouvrons les paris fera-t-il assez beau pour qu’on ose, sans se découvrir d’un fil, jouer sur la terrasse de Chez Camy à l’abri des platanes ?

Dans tous les cas, il y aura du jeu de société à foison, de quoi se régaler et une ambiance du tonnerre. De quoi rassembler tous ses amis et sa famille pour partager un Moment ludique et joyeux.

Inscription vivement recommandée par téléphone ou contact@lemomentlibrairie.fr .

Chez Camy 2 route de Bayonne Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Soirée Jeux Chez Camy

L’événement Soirée Jeux Chez Camy Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Béarn des Gaves