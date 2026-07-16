Soirée Jeux Chez Camy Chez Camy Carresse-Cassaber

Informations pratiques

Carresse-Cassaber

Soirée Jeux Chez Camy

Chez Camy 2 route de Carresse Cassaber Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Dernière soirée d’août à jouer sous les platanes de Chez Camy.

On sort le grand jeu les animateurs et les animatrices, les cuistots et les serveurs, serveuses, les petits et les grands jeux de société. Et c’est parti, on met le feu tous ensemble !

Le jeu, y’a pas mieux ! A part l’ensemble …

Inscription recommandée par mail contact@lemomentlibrairie.fr ou par téléphone au 09 86 33 55 31. .

Chez Camy 2 route de Carresse Cassaber Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Soirée Jeux Chez Camy

L’événement Soirée Jeux Chez Camy Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves