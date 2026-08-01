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Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère. Carresse-Cassaber

lundi 17 août 2026 · Carresse-Cassaber

Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère. Carresse-Cassaber

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Bar-restaurant chez Camy
Ville
64270 Carresse-Cassaber
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Carresse-Cassaber

Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère.

Bar-restaurant chez Camy Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère est une arlequinade en un acte écrite en 1785 par Jean-Pierre Claris de Florian. Cette comédie classique s’inscrit pleinement dans les codes de la Commedia dell’arte.
Arlequin aime Lucette. Lucette aime Duval. Duval n’aime que lui, l’argent et son catogan ! Mais Mathurine va monter un piège savoureux pour faire tomber les masques…   .

Bar-restaurant chez Camy Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 18 59 

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English : Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère.

L’événement Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère. Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves

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