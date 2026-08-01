Informations pratiques

Carresse-Cassaber

Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère.

Bar-restaurant chez Camy Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère est une arlequinade en un acte écrite en 1785 par Jean-Pierre Claris de Florian. Cette comédie classique s’inscrit pleinement dans les codes de la Commedia dell’arte.

Arlequin aime Lucette. Lucette aime Duval. Duval n’aime que lui, l’argent et son catogan ! Mais Mathurine va monter un piège savoureux pour faire tomber les masques… .

Bar-restaurant chez Camy Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 18 59

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English : Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère.

L’événement Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère. Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves