Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère. Carresse-Cassaber
lundi 17 août 2026 · Carresse-Cassaber
Informations pratiques
Carresse-Cassaber
Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère.
Bar-restaurant chez Camy Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère est une arlequinade en un acte écrite en 1785 par Jean-Pierre Claris de Florian. Cette comédie classique s’inscrit pleinement dans les codes de la Commedia dell’arte.
Arlequin aime Lucette. Lucette aime Duval. Duval n’aime que lui, l’argent et son catogan ! Mais Mathurine va monter un piège savoureux pour faire tomber les masques… .
Bar-restaurant chez Camy Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 18 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère.
L’événement Théâtre Arlequin trahi ! ou la Bonne Mère. Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Carresse-Cassaber (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée Jeux Chez Camy Chez Camy Carresse-Cassaber 27 août 2026