UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coutances

Soirée jeux Coutances

samedi 19 septembre 2026 · Coutances

Soirée jeux Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Soirée jeux

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Soirée jeux au centre d’animation Les Unelles à Coutances.
Venez partager une soirée ludique et conviviale lors de notre prochaine Soirée Jeux. Au programme jeux de sociétés, jeux géants, karaoké…
Ouvert à tous, sans réservation, gratuit.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Coutances (Manche)