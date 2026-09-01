Informations pratiques

Coutances

Soirée jeux

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Soirée jeux au centre d’animation Les Unelles à Coutances.

Venez partager une soirée ludique et conviviale lors de notre prochaine Soirée Jeux. Au programme jeux de sociétés, jeux géants, karaoké…

Ouvert à tous, sans réservation, gratuit. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme