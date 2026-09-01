AGENDA · Coutances
Soirée jeux Coutances
samedi 19 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Soirée jeux
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Soirée jeux au centre d’animation Les Unelles à Coutances.
Venez partager une soirée ludique et conviviale lors de notre prochaine Soirée Jeux. Au programme jeux de sociétés, jeux géants, karaoké…
Ouvert à tous, sans réservation, gratuit. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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