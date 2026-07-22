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Soirée jeux de société à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt

mardi 11 août 2026 · Saint-Laurent-d'Olt

Soirée jeux de société à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
33 rue principale
Ville
12560 Saint-Laurent-d'Olt
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint-Laurent-d’Olt

Soirée jeux de société à la médiathèque

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Envie d’un moment ludique et convivial ? Rejoignez d’autres joueurs, en famille, entre amis ou en solo !
Le principe chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à manger à partager.
Animation gratuite Tout public  Sans réservation
organisée par le réseau de Bib en Biblio    .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39  bibliostlaurentdolt@gmail.com

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English :

Looking for a fun and friendly way to play? Join other players, with family, friends or on your own!

L’événement Soirée jeux de société à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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