Soirée jeux de société à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt
mardi 11 août 2026 · Saint-Laurent-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Soirée jeux de société à la médiathèque
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Envie d’un moment ludique et convivial ? Rejoignez d’autres joueurs, en famille, entre amis ou en solo !
Le principe chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à manger à partager.
Animation gratuite Tout public Sans réservation
organisée par le réseau de Bib en Biblio .
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com
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English :
Looking for a fun and friendly way to play? Join other players, with family, friends or on your own!
L’événement Soirée jeux de société à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)