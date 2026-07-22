Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Olt

Soirée jeux de société à la médiathèque

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Envie d’un moment ludique et convivial ? Rejoignez d’autres joueurs, en famille, entre amis ou en solo !

Le principe chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à manger à partager.

Animation gratuite Tout public Sans réservation

organisée par le réseau de Bib en Biblio .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com

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English :

Looking for a fun and friendly way to play? Join other players, with family, friends or on your own!

L’événement Soirée jeux de société à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)