Soirée Jeux de société Arbres et insectes Jonzac
Soirée Jeux de société Arbres et insectes Jonzac mercredi 18 mars 2026.
Soirée Jeux de société Arbres et insectes
Jonzac Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-03-18 18:30:00
fin : 2026-03-18 21:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Venez découvrir la vie liée aux vieux arbres et aux insectes tout en vous amusant ! Une sélection de jeux de société sur la thématique de la nature vous attendra.
Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04 contact@ne17.fr
English :
Come and have fun discovering the life of old trees and insects! A selection of nature-themed board games awaits you.
L’événement Soirée Jeux de société Arbres et insectes Jonzac a été mis à jour le 2026-02-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge