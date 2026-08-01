Informations pratiques

Douchy-Montcorbon

Soirée Jeux de Société au Chant des Moutons

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Soirée Jeux de société ouverte à toutes et tous à partir de 18h30. Gratuit Sans réservation.

L’association Les Giberniots se délocalise au Chant des moutons pour vous proposer une soirée Jeux de Société. Au programme jeux d’ambiance ou de plateaux Skyjo, Harmonies, 7 Wonders, Azul, 2 pommes 3 pains, Mirogolo, Devine tête etc….

Rendez-vous mercredi 19 Août à partir de 18h30 Entrée libre et gratuite

Bar et restauration sur place, pour le repas sur réservation auprès du Chant des Moutons .

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14 giberniots@gmail.com

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English :

Board Game Night open to everyone starting at 6:30 p.m. Free—no reservation required.

L’événement Soirée Jeux de Société au Chant des Moutons Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-08-07 par OT 3CBO