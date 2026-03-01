Soirée Jeux de société Place Raoul Dautry Auray

Soirée Jeux de société

Place Raoul Dautry Loko Gare d’Auray Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 19:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Organisée par la ludothèque La Marelle

Sans inscription .

Place Raoul Dautry Loko Gare d’Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 16 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Auray a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon