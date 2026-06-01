Soirée jeux de société Bahus-Soubiran
Soirée jeux de société Bahus-Soubiran vendredi 12 juin 2026.
Bahus-Soubiran
Soirée jeux de société
Salle sylvain Lacère Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Soirée jeux de société à Bahus
Buvette et vente d’en-cas salés et sucrés
A partir de 20h
Venez en famille
Gratuit et ouvert à tous
Vous pouvez apporter vos jeux
Soirée organisée par l’ASCB .
Salle sylvain Lacère Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 64 65
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English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie
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