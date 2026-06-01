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Soirée jeux de société Bahus-Soubiran

Soirée jeux de société Bahus-Soubiran

Soirée jeux de société Bahus-Soubiran vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Salle sylvain Lacère

Ville : 40320 Bahus-Soubiran

Département : Landes

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Bahus-Soubiran

Soirée jeux de société

Salle sylvain Lacère Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Soirée jeux de société à Bahus
Buvette et vente d’en-cas salés et sucrés
A partir de 20h
Venez en famille
Gratuit et ouvert à tous
Vous pouvez apporter vos jeux
Soirée organisée par l’ASCB   .

Salle sylvain Lacère Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 64 65 

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie

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