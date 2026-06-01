Bahus-Soubiran

Soirée jeux de société

Salle sylvain Lacère Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Soirée jeux de société à Bahus

Buvette et vente d’en-cas salés et sucrés

A partir de 20h

Venez en famille

Gratuit et ouvert à tous

Vous pouvez apporter vos jeux

Soirée organisée par l’ASCB .

Salle sylvain Lacère Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 64 65

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie