Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère Ferme Lacère Bahus-Soubiran
Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère Ferme Lacère Bahus-Soubiran jeudi 12 mars 2026.
Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère
Ferme Lacère 240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran Landes
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
La Ferme Auberge Lacère organise sa soirée carcasses !
Au menu
Potage
Assiette de l’auberge
Carcasses de canards grillées
Salade
Dessert
Vin et café compris
19 euros sur inscription au 05 58 44 40 64
Places limitées .
Ferme Lacère 240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 40 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère
L’événement Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-02-20 par Tourisme Aire Eugénie