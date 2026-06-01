Baby gym Bahus-Soubiran
Baby gym Bahus-Soubiran samedi 13 juin 2026.
Bahus-Soubiran
Baby gym
Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 10:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez les animations proposées par la Maison des Familles et des 1000 Premiers Jours ainsi que par les acteurs locaux autour de la parentalité pour le mois de juin.
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, venez nombreux partager des moments de convivialité, d’échanges et de découvertes avec d’autres familles et des professionnels
Toutes les activités sont gratuites sur inscription 06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org
0 à 36 mois, avec Noémie, psychomotricienne. temps d’échange libre de 10h30 à 11h30 .
Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Baby gym
L’événement Baby gym Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie
À voir aussi à Bahus-Soubiran (Landes)
- Paëlla à Bahus Bahus-Soubiran 11 juin 2026
- Soirée jeux de société Bahus-Soubiran 12 juin 2026
- Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère Ferme Lacère Bahus-Soubiran 18 juin 2026
- Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère Ferme Lacère Bahus-Soubiran 18 juin 2026
- J’peux pas j’ai golf ! Route d’Eugénie Bahus-Soubiran 20 juin 2026