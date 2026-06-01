Bahus-Soubiran

Baby gym

Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 10:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez les animations proposées par la Maison des Familles et des 1000 Premiers Jours ainsi que par les acteurs locaux autour de la parentalité pour le mois de juin.

Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, venez nombreux partager des moments de convivialité, d’échanges et de découvertes avec d’autres familles et des professionnels

Toutes les activités sont gratuites sur inscription 06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org

0 à 36 mois, avec Noémie, psychomotricienne. temps d’échange libre de 10h30 à 11h30 .

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baby gym

L’événement Baby gym Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie