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Soirée Jeux de Société Baron-sur-Odon

Soirée Jeux de Société Baron-sur-Odon vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 24 Route de Fontaine

Ville : 14210 Baron-sur-Odon

Département : Calvados

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Baron-sur-Odon

Soirée Jeux de Société

24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Soirée Jeux de Société 12 juin 20h
Soirée Jeux de Société 12 juin 20h Médiathèque Baron-Sur-Odon   .

24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon 14210 Calvados Normandie +33 2 31 73 58 73  mediatheque@baronsurodon.fr

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English : Soirée Jeux de Société

Board Games Evening 12 June 8pm

L’événement Soirée Jeux de Société Baron-sur-Odon a été mis à jour le 2026-05-28 par Orne Odon Tourisme

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