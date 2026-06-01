Soirée Jeux de Société Baron-sur-Odon
Soirée Jeux de Société Baron-sur-Odon vendredi 12 juin 2026.
Baron-sur-Odon
Soirée Jeux de Société
24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Soirée Jeux de Société 12 juin 20h
Soirée Jeux de Société 12 juin 20h Médiathèque Baron-Sur-Odon .
24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon 14210 Calvados Normandie +33 2 31 73 58 73 mediatheque@baronsurodon.fr
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English : Soirée Jeux de Société
Board Games Evening 12 June 8pm
L’événement Soirée Jeux de Société Baron-sur-Odon a été mis à jour le 2026-05-28 par Orne Odon Tourisme
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