Baron-sur-Odon

Spectacle Enfants Petites Maisons

24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Spectacle Enfants Petites Maisons 17 juin 17h

Spectacle Enfants Petites Maisons 17 juin 17h Médiathèque Baron-Sur-Odon .

24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon 14210 Calvados Normandie +33 2 31 73 58 73

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English : Spectacle Enfants Petites Maisons

Children’s show Petites Maisons 17 June 17h

L’événement Spectacle Enfants Petites Maisons Baron-sur-Odon a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme