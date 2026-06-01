Spectacle Enfants Petites Maisons Baron-sur-Odon
Spectacle Enfants Petites Maisons Baron-sur-Odon mercredi 17 juin 2026.
Baron-sur-Odon
Spectacle Enfants Petites Maisons
24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Spectacle Enfants Petites Maisons 17 juin 17h
Spectacle Enfants Petites Maisons 17 juin 17h Médiathèque Baron-Sur-Odon .
24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon 14210 Calvados Normandie +33 2 31 73 58 73
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English : Spectacle Enfants Petites Maisons
Children’s show Petites Maisons 17 June 17h
L’événement Spectacle Enfants Petites Maisons Baron-sur-Odon a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme
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