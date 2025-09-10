Soirée jeux de société Au bar l’école buissonnière Batsère

Soirée jeux de société Au bar l’école buissonnière Batsère mardi 9 juin 2026.

Soirée jeux de société

Au bar l'école buissonnière 177 le village Batsère Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-09 20:00:00
2026-06-09

Soirée jeux de société tous les 2ème mardis du mois !

Jeux de cartes (belote, tarot, Uno…) & jeux de plateau (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Possibilité de consommer des boissons sur place.

Plus de renseignements
La Cartavane, ludothèque itinérante lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies marievergez@wanadoo.fr
Jeux au coeur des Baronnies 65 delta1954.hd@gmail.com
Au bar l’école buissonnière 177 le village Batsère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie   delta1954.hd@gmail.com

English :

Board game evenings: every 2nd Tuesday of the month!

Card games (belote, tarot, Uno…) & board games (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Drinks available on site.

For further information:
La Cartavane, ludothèque itinérante lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies marievergez@wanadoo.fr
Jeux au coeur des Baronnies 65 delta1954.hd@gmail.com

German :

Gesellschaftsspieleabend: jeden 2. Dienstag im Monat!

Kartenspiele (Belote, Tarot, Uno…) & Brettspiele (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Es besteht die Möglichkeit, vor Ort Getränke zu konsumieren.

Weitere Informationen
La Cartavane, fahrende Ludothek: lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies: marievergez@wanadoo.fr
Jeux au coeur des Baronnies 65: delta1954.hd@gmail.com

Italiano :

Serate di giochi da tavolo: ogni 2° martedì del mese!

Giochi di carte (belote, tarocchi, Uno…) e giochi da tavolo (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Bevande disponibili sul posto.

Per maggiori informazioni:
La Cartavane, ludoteca itinerante: lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies: marievergez@wanadoo.fr
Giochi nel cuore delle Baronnies 65: delta1954.hd@gmail.com

Espanol :

Tardes de juegos de mesa: ¡todos los segundos martes de cada mes!

Juegos de cartas (belote, tarot, Uno…) y juegos de mesa (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Bebidas disponibles in situ.

Para más información:
La Cartavane, ludoteca ambulante: lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies: marievergez@wanadoo.fr
Jeux au coeur des Baronnies 65: delta1954.hd@gmail.com

