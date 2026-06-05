Belmont-sur-Rance

Soirée jeux de société

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Soirée conviviale autour du jeu de société à la bibliothèque.

Repas partagé chacun apporte un plat à grignoter, une boisson…

Vous pouvez amener des jeux à faire découvrir aux autres. .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 78 50

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English :

Board game evening at the library.

L’événement Soirée jeux de société Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)