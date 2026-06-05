Soirée jeux de société Belmont-sur-Rance
Soirée jeux de société Belmont-sur-Rance mardi 7 juillet 2026.
Belmont-sur-Rance
Soirée jeux de société
Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Soirée conviviale autour du jeu de société à la bibliothèque.
Repas partagé chacun apporte un plat à grignoter, une boisson…
Vous pouvez amener des jeux à faire découvrir aux autres. .
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 78 50
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English :
Board game evening at the library.
L’événement Soirée jeux de société Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)