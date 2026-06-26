Spectacle théâtre Les trois coups de minuit Belmont-sur-Rance
Spectacle théâtre Les trois coups de minuit Belmont-sur-Rance mercredi 1 juillet 2026.
Belmont-sur-Rance
Spectacle théâtre Les trois coups de minuit
Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
L’Atelier théâtre du collège les Nouveaux Troup’ados vous invite à découvrir sa toute nouvelle pièce Les trois coups de minuit à la salle des fêtes à 17h
.
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 95 48 03 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Les Nouveaux Troup’ados middle school theater club invites you to come see its brand-new play, Les trois coups de minuit, at the community hall at 5 p.m.
L’événement Spectacle théâtre Les trois coups de minuit Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Belmont-sur-Rance (Aveyron)
- Soirée jeux de société Belmont-sur-Rance 7 juillet 2026