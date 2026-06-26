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Spectacle théâtre Les trois coups de minuit Belmont-sur-Rance

Spectacle théâtre Les trois coups de minuit Belmont-sur-Rance

Spectacle théâtre Les trois coups de minuit Belmont-sur-Rance mercredi 1 juillet 2026.

Ville
12370 Belmont-sur-Rance
Département
Aveyron
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Tarif

Belmont-sur-Rance

Spectacle théâtre Les trois coups de minuit

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

L’Atelier théâtre du collège les Nouveaux Troup’ados vous invite à découvrir sa toute nouvelle pièce Les trois coups de minuit à la salle des fêtes à 17h
  .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 95 48 03 94 

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English :

The Les Nouveaux Troup’ados middle school theater club invites you to come see its brand-new play, Les trois coups de minuit, at the community hall at 5 p.m.

L’événement Spectacle théâtre Les trois coups de minuit Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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