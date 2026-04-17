Soirée jeux de société et cartes Salle des fêtes Laméac

Laméac

Soirée jeux de société et cartes

Salle des fêtes LAMEAC Laméac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’assocition Les Rougagnous vous proposer une soirée jeux de société et cartes.

Une occasion idéale pour partager un moment festif, renforcer les liens et rencontrer de nouvelles personnes…

Pour participer, il vous suffit de confirmer votre présence en réservant (places sont limitées) !

Restauration sur place spécial hot-dogs

L’association Les Rougagnous a pour vocation de fédérer les habitants du village et de proposer des activités ludiques et culturelles. Elle accompagne ses adhérents dans diverses initiatives telles que des soirées à thème, des journées ou soirées détente, l’organisation de journées citoyennes, la découverte des chemins de randonnée et des berges de l’Arros, ainsi que des journées éducatives en collaboration avec des organismes régaliens ou associatifs. Elle organise également des visites de sites et de musées afin de faire découvrir la région aux nouveaux arrivants. .

Salle des fêtes LAMEAC Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 88 44 53 lesrougagnous@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Les Rougagnous invites you to an evening of board games and cards.

An ideal opportunity to share a festive moment, strengthen ties and meet new people…

To take part, all you have to do is confirm your attendance by reserving (places are limited)!

On-site catering: hot dog special

L’événement Soirée jeux de société et cartes Laméac a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65