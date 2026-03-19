Soirée jeux de société et nature

Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:30:00

fin : 2026-04-22 23:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Animation proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité.

Le temps d’une soirée, venez découvrir des jeux de société inspirés de la biodiversité. Forêts, océans, animaux et écosystèmes seront au cœur des parties ! Un moment chaleureux pour jouer, réfléchir, rire et peut-être voir la nature sous un autre angle.

Que vous soyez joueur débutant ou stratège confirmé, il y aura une place autour de la table !

Gratuit Limité à 15 personnes .

Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 31 09 01 09

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English :

L’événement Soirée jeux de société et nature Cléguérec a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté