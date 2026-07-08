Soirée jeux de société Salle Cramoysan Étretat

Informations pratiques

Étretat

Soirée jeux de société

Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Vous aimez jouer ? Ou vous avez simplement envie de passer une bonne soirée dans une ambiance conviviale ?

Les Meeples de l’Aiguille sont heureux de vous accueillir pour leur toute première soirée jeux de société !

Que vous soyez

– Débutant ou joueur passionné ;

– En famille ;

– Entre amis ;

Ou même seul (vous trouverez toujours une table et des partenaires de jeu),

vous êtes les bienvenus !

Notre objectif est simple faire découvrir le formidable univers des jeux de société modernes, partager de bons moments, rire, réfléchir, coopérer… et créer de nouvelles rencontres autour d’une même passion.

Plus de 100 jeux à découvrir (et ce n’est qu’un début !)

Accessible à tous les âges

Une ambiance chaleureuse et bienveillante garantie.

Nous avons hâte de vous rencontrer et de faire vivre cette nouvelle aventure avec vous ! .

Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie meeples.aiguille@gmail.com

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Étretat a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie