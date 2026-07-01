SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote La Loupiote Houssay

Informations pratiques

Houssay

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22

Rendez-vous à La Loupiote pour les amateurs de jeux de société !

Rendez-vous à la Loupiote à Houssay pour des soirée jeux de société !

Pas d’animateurs/animatrices mais seulement une mise en commun des jeux de chacun.

Informations 02 49 80 16 28 laloupiote@yahoo.com .

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 49 80 16 28 laloupiote@yahoo.com

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English :

La Loupiote is the place to be for board game fans!

L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote Houssay a été mis à jour le 2026-07-03 par SUD MAYENNE