SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote La Loupiote Houssay
samedi 18 juillet 2026 · La Loupiote · Houssay
Informations pratiques
Houssay
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote
La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22
Rendez-vous à La Loupiote pour les amateurs de jeux de société !
Rendez-vous à la Loupiote à Houssay pour des soirée jeux de société !
Pas d’animateurs/animatrices mais seulement une mise en commun des jeux de chacun.
Informations 02 49 80 16 28 laloupiote@yahoo.com .
La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 49 80 16 28 laloupiote@yahoo.com
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English :
La Loupiote is the place to be for board game fans!
L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote Houssay a été mis à jour le 2026-07-03 par SUD MAYENNE