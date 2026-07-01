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AGENDA · Houssay

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote La Loupiote Houssay

samedi 18 juillet 2026 · La Loupiote · Houssay

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Loupiote
Adresse
14 Rue des Forges
Ville
53360 Houssay
Département
Mayenne
Tarif

Houssay

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22

Rendez-vous à La Loupiote pour les amateurs de jeux de société !
Rendez-vous à la Loupiote à Houssay pour des soirée jeux de société !
Pas d’animateurs/animatrices mais seulement une mise en commun des jeux de chacun.

Informations 02 49 80 16 28 laloupiote@yahoo.com   .

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 49 80 16 28  laloupiote@yahoo.com

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English :

La Loupiote is the place to be for board game fans!

L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote Houssay a été mis à jour le 2026-07-03 par SUD MAYENNE