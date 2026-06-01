Soirée Jeux de société Salle Gascoin Orthez
Soirée Jeux de société Salle Gascoin Orthez mercredi 10 juin 2026.
Orthez
Soirée Jeux de société
Salle Gascoin Rue Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Les participants sont invités à venir jouer entre amis, en apportant leurs propres jeux ou en profitant de la sélection proposée par l’association.
Réservé aux adhérents. Il sera possible d’adhérer sur place.
Auberge espagnole et convivialité. .
Salle Gascoin Rue Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 22 65 96 ludorthez.asso@gmail.com
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English : Soirée Jeux de société
L’événement Soirée Jeux de société Orthez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn
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