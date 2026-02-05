Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec

Soirée Jeux de société

Salle Run David, face à Ostrea Route de la gare Plouézec Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-11 18:00:00

fin : 2026-05-11

2026-05-11

L’association des Jeux de l’arrière salle vous invite à venir chaque lundi partager quelques parties de jeux de société.

Repas sous forme d’auberge espagnole. .

