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Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec

Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Salle Run David, face à Ostrea

Adresse : Route de la gare

Ville : 22470 Plouézec

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plouézec

Soirée Jeux de société

Salle Run David, face à Ostrea Route de la gare Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’association des Jeux de l’arrière salle vous invite à venir et partager quelques parties de jeux de société.   .

Salle Run David, face à Ostrea Route de la gare Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Soirée Jeux de société Plouézec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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