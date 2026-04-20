Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec

Plouézec

Soirée Jeux de société

Salle Run David, face à Ostrea Route de la gare Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’association des Jeux de l’arrière salle vous invite à venir et partager quelques parties de jeux de société. .

Salle Run David, face à Ostrea Route de la gare Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Soirée Jeux de société Plouézec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol