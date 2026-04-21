Table Ronde le homard dans tous ses états Place des Droits de l’Homme Plouézec

Plouézec

Table Ronde le homard dans tous ses états

Place des Droits de l’Homme OSTREA Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 17:30:00

fin : 2026-04-21 19:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Le Homard , cette espèce emblématique de notre littoral: ses caractéristique ,les critères d’observation scientifique, l’évolution des stocks et les problématiques de gestion; le suivi participatif des prises et les conditions de pêche . Avec Martial Laurens de l’IFREMER, Grégory Le Drougmaguet du CDPMEM22, Manuel Beauvais pêcheur professionnel et Guy Prigent ethnologue. .

Place des Droits de l’Homme OSTREA Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 76 88 25

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English :

L’événement Table Ronde le homard dans tous ses états Plouézec a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol