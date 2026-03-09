Soirée jeux de société L’Arène Tence
Soirée jeux de société L’Arène Tence samedi 8 août 2026.
Soirée jeux de société
L'Arène 6 Rue d'Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
l’heure de jeu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Soirée conviviale autour d’un ou plusieurs jeux, venez jouer en famille ou entre amis.
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe
English :
Come and play with your family or friends at one of our games evenings.
