Soirée jeux de société TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux

Tieste-Uragnoux

Soirée jeux de société

TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une soirée jeux de société est un moment convivial où amis et famille se réunissent pour partager rires et stratégie autour de jeux variés.

Entre les classiques comme le Monopoly ou le Scrabble, et les jeux modernes, l’ambiance oscille entre compétition amicale et coopération.

Et pour les gourmands Tiest’animations vous proposera du poulet grillé, avec des pommes de terre suédoises et des glaces.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi amenez vos jeux et les faire découvrir !

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TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 72 37 84 67 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

A board game evening is a convivial occasion when friends and family get together to share laughter and strategy over a variety of games.

From classics such as Monopoly and Scrabble, to modern games, the atmosphere oscillates between friendly competition and cooperation.

And for those with a sweet tooth, Tiest’animations offers grilled chicken, Swedish potatoes and ice cream.

If you like, you can also bring your own games and show them off!

L’événement Soirée jeux de société Tieste-Uragnoux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65