Informations pratiques

Falaise

Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues

9 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues

Dernière soirée jeux de l’été !

Les Folledingues vous attendent le Vendredi 31 Juillet de 19h à 21h. Enfants et adultes sont les bienvenus !

– Réservation obligatoire

– 2€ par personnes

– Début de vacances pour certains, fin de vacances pour d’autres? Alors quoi de mieux qu’une soirée jeux de société pour se retrouver, rigoler et partager un bon moment tous ensemble ?

Lieu Les Folledingues, 9 Rue Trinité, 14700 Falaise .

9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 9 82 65 75 83 contact@lesfolledingues.fr

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English : Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues

Family board game evening at Les Folledingues shop

L’événement Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues Falaise a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Falaise Suisse Normande