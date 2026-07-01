Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues Falaise
vendredi 31 juillet 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues
9 Rue Trinité Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues
Dernière soirée jeux de l’été !
Les Folledingues vous attendent le Vendredi 31 Juillet de 19h à 21h. Enfants et adultes sont les bienvenus !
– Réservation obligatoire
– 2€ par personnes
– Début de vacances pour certains, fin de vacances pour d’autres? Alors quoi de mieux qu’une soirée jeux de société pour se retrouver, rigoler et partager un bon moment tous ensemble ?
Lieu Les Folledingues, 9 Rue Trinité, 14700 Falaise .
9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 9 82 65 75 83 contact@lesfolledingues.fr
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English : Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues
Family board game evening at Les Folledingues shop
L’événement Soirée jeux de sociétés en famille à la boutique les Folledingues Falaise a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Falaise Suisse Normande
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